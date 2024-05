Proppenvoll war es beim 22. Bauernmarkt in Weilerbach. Teilweise schlenderten die Besucher dicht an dicht im Gänsemarsch an den vielen Ständen vorbei. An diesen wurde Etliches geboten, das zum Anhalten und Einkaufen einlud.

Den ganzen Sonntag über – besonders aber zur besten Kaffee- und Kuchenzeit – herrschte beim Bauernmarkt auf dem neuen Dorfplatz und der Von-Redwitzstraße viel Betrieb. In der für