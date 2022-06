Nach über zwei Jahren pandemiebedingter Unterbrechung hat die Vorstandschaft des Kulturvereins Hochspeyer über die weitere Zukunft des Vereins diskutiert und das Kulturprogramm für 2022 festgelegt. Mit ABC geht’s los.

Gerade bei der ehrenamtlichen Tätigkeit mache sich das Fehlen junger und jung gebliebener Menschen stark bemerkbar, resümiert Erster Vorsitzende Hans Schneider. Vorstandschaft und Helfer werden immer älter und könnten die Vereinsarbeit in gewohntem Maße nicht mehr stemmen. Die Zeit nach der Pandemie wird daher mit einer verringerten Anzahl von Veranstaltungen beginnen. Vorrangig wird es sich um Open-Air-Veranstaltungen handeln. Der Landkreis Kaiserslautern unterstützt diese finanziell mit Spendengeldern unter dem Motto „Musik im Kreis“.

Am Sonntag, 26. Juni, tritt ab 11 Uhr Albert Kochs Acoustic Blues Community (ABC) im Mehrgenerationengarten in Hochspeyer auf. ABC ist ein Projekt mehrerer gestandener Musiker, die alle schon seit Jahrzehnten in Sachen Blues unterwegs sind. Liebhaber von Blues und Jazz werden auf ihre Kosten kommen, meint Schneider. Die ABC sorge für eine tolle Musikauswahl, gekonnte Interpretationen und viel Blues- und Rhythmus. Albert Koch spielt Mundharmonika, Wolfgang Schuster Gitarre und Norbert Roschauer Gitarre und Mandoline. Singen werden alle drei. Bei dieser „Klappstuhlveranstaltung“ müssen sich Besucher, die sitzen möchten, ihre Sitzgelegenheit selbst mitbringen. Eintritt auf Spendenbasis.

Kannegieser mit „Sendeschluss“

Für Sonntag, 7. August, 17 Uhr, hat der Kulturverein Gerd Kannegieser auf das Gelände des Tennisvereins in Hochspeyer, Karlshübel 3, eingeladen. Gerd Kannegieser, 1957 in Kottweiler-Schwanden geboren, zählt zu den bekanntesten Kabarettisten aus dem Südwesten. Er wird mit seinem Programm „Sendeschluss“ sein Publikum in Hochspeyer erfreuen. Seit über 30 Jahren sucht Kannegieser die Nähe zu seinem Publikum. Tiefgreifende Themen vermag er mit glasklarer Einfachheit ins humoristische Licht zu setzen. Über einfachste Zusammenhänge stolpert er mit solch hemdsärmeliger Verstiegenheit, dass sich der Zuschauer nie ganz sicher ist, worüber er gerade lacht. Mit „Sendeschluss“ kommt also Einiges auf das Publikum zu. Eintrittspreis: zehn Euro.

Musiker und Wortkünstler Martin Schmitt präsentiert am Samstag, 24. September, ab 19 Uhr im SWR-Studio in Kaiserslautern sein Musikkabarett „Jetzt ist Blues mit lustig“. Schmitt zaubert als Pianist, Sänger und Kabarettist ein Programm, bei dem es keine geistige oder akustische Verschnaufpause gibt. Blues, Boogie, Jazz bis hin zu Chansons werden zu hören sein. Er kombiniert dies mit Gesang und widmet sich dabei den unterschiedlichsten Themen. Seine Textbeiträge, in denen er sein Talent als Dialektimitator einbringt, unterliegen einer exakten Choreographie. Eintrittspreis: 25 Euro.

Info

Kartenvorverkauf bei: Schlemmerlaedchen Hochspeyer, Trippstadter Straße 5. E-Mail: info@kulturverein-hochspeyer.de, Telefon 0157 33991802 (Hans Schneider).