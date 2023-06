Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kinder zu erziehen, ist eine Herausforderung – nicht nur für Eltern, sondern vor allem auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindertagesstätten. Die Anforderungen an den Beruf steigen, die Gehälter nicht. In der Folge gibt es immer weniger Erzieher. Das spüren die Träger gerade deutlich.

„Der Nachwuchs an Fachkräften reicht nicht aus, um die offenen Stellen zu besetzen.“ So formuliert es Markus Herr, der Pressesprecher des Bistums Speyer, so erfahren