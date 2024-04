Literarische Talente zeigen sich mitunter schon recht früh – im Fall von Matilda Teeselink sogar schon im Alter von elf Jahren. Sie ist die jüngste Autorin, die ein Werk zum Heimatjahrbuch des Landkreises beitragen durfte.

Die Schülerin aus Ramstein-Miesenbach hat es mit einem ihrer Werke zu einer richtigen Veröffentlichung in größerem Rahmen gebracht: Ihr Gedicht „Feuer“ ist einer von 28 Texten, die im Heimatjahrbuch 2024 des Landkreises Kaiserslautern veröffentlicht worden sind. 37 Autoren und Autorinnen haben dazu ihren Beitrage geleistet – die Schülerin des Reichswald-Gymnasiums ist die jüngste.

„Das Feuer brennt so hell und heiß. Seine Flammen tanzen wie im Geheiß. Es wärmt uns in der kalten Nacht. Und bringt uns Licht, das uns bewacht.“ So lautet die erste Strophe des anschaulichen Gedichtes.

Vom Deutschlehrer vorgeschlagen

Zum Gedichteschreiben ist die Schülerin erst im Jahr 2023 durch den Deutschunterricht gekommen. Dort wurde ein Gedicht über Feuer analysiert, und Matilda nahm dies dann zum Anlass, um selbst ein Gedicht zu diesem Thema zu verfassen. Dass ihr erstes Gedicht es direkt ins Jahrbuch schafft, damit hätte sie so gar nicht gerechnet. Das junge Mädchen ist dementsprechend stolz, ihre Worte nun gedruckt zu sehen. Zur Veröffentlichung vorgeschlagen hat das „Feuer“-Gedicht, das jetzt auf der letzten Seite des Heimatjahrbuches zu finden ist, ihr Deutschlehrer Martin Hauter.

Inzwischen hat Matilda Teeselink weitere Gedichte geschrieben. Und das Mädchen, dessen Lieblingsfächer Deutsch und Englisch sind, denkt schon über weitere Werke nach. Darunter könnte in Zukunft vielleicht auch mal eine Kurzgeschichte sein. Das Gedichteschreiben gehe ihr recht schnell von der Hand, berichtet die Schülerin. Sie brauche nur ein Thema und sei dann schon nach kurzer Zeit mit dem Schreiben des Textes fertig. Kreativität, Sportlichkeit und Musikalität prägen ihr Leben: Die Elfjährige tanzt in der Garde und spielt Geige.