Den Tourismus will Eckhard Vogel in Frankenstein auch nach seiner Zeit als Ortsbürgermeister voranbringen. Als ehrenamtlicher Gästeführer möchte er mit Geschichte und Geschichtchen rund um die Burg Frankenstein Touristen in den Ort locken. Doch die Hürden, die ihm die Generaldirektion kulturelles Erbe in den Weg stellt, sind anscheinend zu hoch.

Einem Modellbauer auf der Suche nach einer idealtypischen Burganlage als Vorbild für einen romantischen Entwurf könnte die Burg Frankenstein ruhigen Gewissens empfohlen werden. Auf