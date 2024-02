Die Ortsgemeinde Kindsbach nimmt einen Vorschlag der Einwohner auf und lässt klären, ob es möglich ist, im Neubaugebiet „Untere große Wiesen“ auf einem gemeindlichen Grundstück einen Kinderspielplatz zu errichten.

49 Einwohner hatten diesen Antrag eingereicht. Der Gemeinderat befasste sich mit der Angelegenheit in seiner Sitzung am Mittwochabend. Nach der Gemeindeordnung bestehe die Möglichkeit, dass Einwohner Anträge an die Gemeinde stellen können, erläuterte Ortsbürgermeister Knut Böhlke (SPD). Zwei Punkte müssten geklärt werden, bevor der Gemeinderat eine Entscheidung über einen neuen Spielplatz treffen könne. Im bestehenden Bebauungsplan sei das Grundstück als öffentliche Fläche ausgewiesen. Es handele sich außerdem um eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft. Außerdem verlaufe über dem Grundstück eine Mittelspannungsleitung.

Keine Bedenken

Grundsätzlich hatte der Gemeinderat gegen einen Spielplatz an dieser Stelle keine Bedenken. Er beauftragte die Verwaltung, mit der Kreisverwaltung und den Pfalzwerken Gespräche darüber zu führen, ob es möglich sei, dort einen Spielplatz zu errichten. Nachdem die Ergebnisse der Gespräche vorliegen, will der Rat über einen neuen Spielplatz beraten. In den Haushalt für 2024 sollen vorsichtshalber 5000 Euro für eine solche Maßnahme eingestellt werden. Alle Fraktionen fanden gut, dass von Seiten der Einwohner ein Antrag an die Gemeinde gestellt wurde. Das zeige, dass diejenigen damit an der Gestaltung des Orts aktiv teilnehmen wollen.