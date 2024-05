Sechs Arbeitsaufträge für den Neubau der Kindertagesstätte wollte der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung vergeben. Letztendlich erteilte er nur vier. Die anderen beiden Angebote sollen überprüft werden. Sie lagen deutlich über den geschätzten Kosten.

196.076 Euro sollte die Profilholzfassade beim günstigsten Anbieter kosten, die geschätzten Kosten lagen allerdings bei 99.960 Euro. Heizung und Sanitär wurden zusammen ausgeschrieben – jedoch in zwei Losen. Für die Heizung wären 95.597 Euro fällig geworden – geschätzte Kosten 86.671 Euro. Die Sanitärarbeiten bot die selbe Firma für 99.062 Euro an, hier lag die Kostenschätzung bei 64.960 Euro. Angesichts dieser Preise vergab der Rat die Aufträge nicht. Stattdessen wurde beschlossen, die Angebote vergaberechtlich überprüfen zu lassen, berichtete Ortsbürgermeister Markus Schick (CDU) im Nachgang zur Sitzung.

Die Preise für die vier vergebenen Arbeitsaufträge lagen im Rahmen der geschätzten Kosten. Bei der Ausschreibung zum Einbau der dezentralen Lüftungsanlage war eine Firma aus Pirmasens mit 156.841 Euro billigste Anbieterin und bekam den Auftrag. Die Bodenbelagsarbeiten wurden an eine Firma aus Freiberg am Neckar für 44.683 Euro vergeben. Der Auftrag für die Fliesenarbeiten ging für 49.607 Euro an eine Firma aus Rutsweiler. Ein Unternehmen aus Rodenbach erhielt den Auftrag, eine Photovoltaikanlage für 33.996 Euro zu montieren.