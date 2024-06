Nachdem Susanne Lechner (FWG) vor fünf Jahren Klaus Weiß (SPD) an der Spitze des Zwiebeldorfes abgelöst hat, hatte sie bei dieser Wahl keinen Gegenkandidaten. 81,1 Prozent der Wähler wollten, dass sie eine zweite Amtszeit als Ortsbürgermeisterin von Zeiskam bestreitet; vor fünf Jahren erhielt die 49-jährige Lehrerin 61,1 Prozent der Wählerstimmen. Die Wahlbeteiligung lag nun bei 69,5 Prozent (2019: 72,0). 20 Prozent mehr als bei der ersten Wahl. Wie kam das zustande? „Ich hoffe durch die gute Arbeit.“ Und die geht weiter mit folgenden Vorhaben: Sanierung der Grundschule, Neubaugebiete rechts vom Germersheimer Weg und am Bolzplatz, Umsetzung Gute-Kita-Gesetz, Ganztagsbetreuung in der Grundschule, Neugestaltung des Dorfmittelpunktes gegenüber vom Rathaus und das Jubiläumsjahr mit all den Feierlichkeiten und Aktivitäten erfolgreich zu Ende bringen.