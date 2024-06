Stefan Becker (CDU) bleibt Ortsbürgermeister von Weingarten. Es wird seine zweite Amtszeit. Für den 58 Jahre alten selbstständigen Betriebswirt sprachen sich 77,6 Prozent der Wähler aus; 2019 erzielte Becker ein Stimmenergebnis von 78,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,1 Prozent (2019: 60,85. Sowohl bei dieser Wahl, als auch bei der vor fünf Jahren als er den nicht mehr kandidierenden Thomas Krauß (FWG) an der Ortsspitze ablöste, hatte Becker keinen Gegenkandidaten. „Ein Schnaps weniger“, lautete seine erste Reaktion auf das Ergebnis. Vielleicht habe er den einen oder anderen mit einer Entscheidung verärgert, was in dem Amt manchmal sein müsse. Nun gelte es, die angefangenen Projekte zu Ende zu bringen.