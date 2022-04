Ein Hundehasser treibt erneut in Westheim sein Unwesen: Laut Ortsbeigeordnetem Gerhard Weiss (FWG) haben zwei Hunde beim Gassigehen offenbar am Radweg nach Lustadt tödliche Giftköder gefressen. Ein Vierbeiner sei bereits am Sonntag, der zweite am Dienstag in der Tierklinik verstorben. Bereits im letzten Jahr hatten Hundehalter an dieser Strecke Giftköder entdeckt, die vergifteten Vierbeiner konnten aber noch gerettet werden. Der Polizei in Germersheim liegen derzeit noch keine Anzeigen vor. Laut Polizeisprecher Dennis Dobberstein sind aktuell auch keine weiteren Vorfälle dieser Art im Umkreis bekannt. Hinweise: Telefon 07274 9580.