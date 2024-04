Gute Nachrichten überbrachte Klimaschutzmanager Dominik Hasselwander von der Verbandsgemeindeverwaltung jetzt dem Ortsgemeinderat in Freckenfeld. Für die energetische Sanierung der Kindertagesstätte „Bärenland“ habe das Land jetzt eine Förderung in Höhe von 90 Prozent der förderfähigen Kosten in Aussicht gestellt, so Hasselwander bei der Sitzung am Mittwochabend. Darüber hinaus will die Ortsgemeinde für den Ausbau der Kita, die den Anforderungen des neuen Kita-Gesetzes entsprechen soll, eine Förderung durch die Landesregierung beantragen. Wie man erfahren habe, so Ortsbürgermeister Martin Thürwächter(CDU), stelle das Land zusätzliche Haushaltsmittel für den Platzausbau und die Verbesserung einer bedarfsgerechten Betreuung zur Verfügung. Um diese will sich Freckenfeld bewerben, nachdem man in einer vorangegangenen Runde nicht mehr zum Zuge gekommen ist, obwohl die Baupläne bereits genehmigt waren und man termingerecht die Antragsunterlagen eingereicht hatte.