Vier Schulen im Kreis Germersheim bekommen zusätzliche finanzielle Förderung von Bund und Land. Das Startchancen-Programm unterstützt Schulen „in herausfordernder Lage“, teilt das rheinland-pfälzische Bildungsministerium mit. Es startet im August und läuft zehn Jahre. Das Land erhält vom Bund jährlich 49,4 Millionen Euro und gibt Mittel in gleicher Höhe dazu. 200 rheinland-pfälzische Schulen profitieren davon, darunter 120 Grundschulen. Im Landkreis Germersheim nehmen die Realschule plus Bellheim, die Grundschule Hagenbach sowie die Eduard-Orth-Schule und die Geschwister-Scholl-Grundschule in Germersheim teil.

Es sei das bislang größte Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik. An den Startchancen-Schulen wird in eine bessere Infrastruktur und Ausstattung investiert. Zudem werden Maßnahmen der Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie multiprofessionelle Teams gefördert. Ein Fokus liegt auf der Stärkung der Basiskompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen.