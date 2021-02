Die häufigsten Unfallursachen standen am Donnerstag im Fokus der Schwerpunktkontrollen im Dienstgebiet der Germersheimer Polizei. Dabei ging es um ein Durchfahrtsverbot und Geschwindkeitskontrollen.

Bei der Kontrolle des Durchfahrtsverbots zwischen Lingenfeld und Westheim kam es innerhalb kurzer Zeit zu drei Verstößen. Im Anschluss wurde die Geschwindigkeit in der Straße Am Unkenfunk in Germersheim und in der Hauptstraße in Knittelsheim überwacht. Dabei kam es laut Polizeibericht zu insgesamt 17 Geschwindigkeitsverstößen. Zudem kontrollierten die Beamten dort einen 22-jähriger Autofahrer, der unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm.

Bei weiteren Kontrollen in der Rheinbrückenstraße wurden zwei Autofahrer mit dem Handy am Ohr ertappt. Auch ein getuntes Auto, bei dem der entsprechende Nachweis über die technische Änderung fehlte, ging den Beamten ins Netz.