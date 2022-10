Kleinkünstler in der Karlsruher Innenstadt. Live-Musik auf dem Marktplatz und dem Stephanplatz und vieles mehr. Und Einkaufen geht auch am Sonntag beim Stadtfest.

Auf die Besucher des Karlsruher Stadtfestes wartet am Samstag und Sonntag ein abwechslungsreiches Programm. Ab der Mittagszeit treten an beiden Tagen Kleinkünstler an vier Stationen in der Kaiserstraße und als Walkacts in der gesamten Innenstadt auf. Bei Clownerie, Akrobatik, Tanz und Comedy dürfte beste Stimmung aufkommen. Angekündigt haben sich etwa „eine „Lebende Couch“ und die „FeuerWer?“ mit einer spektakulären Löschübung und atemberaubender Luftakrobatik. Der „Athletic-Cyclo-Disco-Club“ lädt dazu ein, Musik zu hören und im Takt dazu Fahrrad zu fahren.

Kinder und Familien kommen an beiden Tagen auf dem Friedrichsplatz jeweils von 11 bis 18 Uhr auf ihre Kosten: Theatereinlagen, Erlebnisstationen und ein Fahrradparcours sorgen vor dem Naturkundemuseum für Abwechslung.

Kulinarisch und musikalisch wird auf dem Marktplatz und dem Stephanplatz einiges geboten. Regionale Gastronomen bewirten die Gäste auf dem Marktplatz, wo täglich ab der Mittagszeit bis in die Abendstunden Live-Musik geboten wird. Für Samstag ab 20 Uhr ist die Band „Knutschfleck“ mit Covers der Neuen Deutschen Welle angekündigt. Beim „Schmeckfestival“ werden auf dem Stephanplatz an beiden Tagen die Gaumen mit exotischen Streetfood-Angeboten verwöhnt. Auf die Besucher warten frisch zubereitete Speisen aus der ganzen Welt und auch hier viel Live-Musik.

Eine Kostprobe audiovisueller Kunst wird am Samstag ab 19 Uhr auf dem Kronenplatz geboten: „Effekte meets Stadtfest“ soll faszinierende und nicht alltägliche Einblicke in die Arbeit der kreativen Karlsruher Hochschullandschaft bieten. Unter anderem erklingt algorithmische Musik und sind abstrakte Bildwelten zu sehen. Die Aktion wird vom Wissenschaftsbüro der Stadt zusammen mit dem Triangel Open Space, der Hochschule für Musik und der Hochschule für Gestaltung organisiert.

Die Einzelhändler und Geschäftsleute in der Kaiserstraße und den weiteren Straßen im Zentrum haben sich für Samstag und Sonntag allerhand einfallen lassen. Sie öffnen ihre Geschäfte außer – wie üblich – am Samstag zusätzlich am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Info

www.karlsruhe-erleben.de/stadtfest