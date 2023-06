Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Deutschkurse, in denen Migranten ihre Smartphones nutzen können, laufen bald aus. Dann müssen größere Computer fürs virtuelle Klassenzimmer des Bildungsträgers Profes her. Der hat zwar in Technik investiert, aber es reicht nicht für alle.

Nicht nur die Klassenzimmer der Schulen sind seit Mitte Dezember geschlossen. Auch Profes, die Gesellschaft für Bildung und Kommunikation ist vom Shutdown betroffen; nicht zum ersten