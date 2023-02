Wie die Polizei mitteilte, war ein 61-jähriger LKW-Fahrer war am Freitag gegen 7 Uhr auf der B10 unterwegs. An der Ausfahrt „Kühler Krug“ wechselte er zunächst auf den linken der beiden Abfahrtsstreifen. Beim anschließenden Wechsel auf den rechten Abbiegestreifen übersah der Fahrer wohl den Suzuki eines 30-Jährigen und kollidierte mit ihm. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Suzuki auf den linken Fahrstreifen geschleudert und prallte dort mit dem Dacia eines 21-Jährigen zusammen. Ein hinter dem Dacia fahrender 56-Jähriger konnte offenbar nicht mehr ausweichen und fuhr auf die beiden Fahrzeuge auf. Bei dem Unfall zog sich der Suzuki-Fahrer leichte Verletzungen zu. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Bergung der Unfallfahrzeuge waren zeitweise mehrere Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein Stau von rund acht Kilometern.