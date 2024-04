Deutsch-französischer Bauernmarkt, verkaufsoffener Sonntag und Hofflohmarkt. Am Sonntag, 28. April, wird in Bellheim einiges geboten.

Rund 70 Beschicker aus Elsass und Lothringen sowie aus der Pfalz werden an dem Sonntag, von 11 bis 18 Uhr auf dem deutsch-französischen Bauernmarkt auf dem Festplatz in der Jahnstraße in Bellheim ihre Waren anbieten. Neben Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln gibt es nach Mitteilung des Südpfalz-Tourismusvereins Schönes für Haus und Garten sowie „Ungewöhnliches an Schmuck und Dekor“ zum Beispiel aus Metall, Leder, Stoff, Glas, Garn und Holz. Für das leibliche Wohl auf dem zum sechsten Mal stattfindenden Bauernmarkt sorgen verschiedene Caterer mit Herzhaftem, auch Veganem, aber auch Eis, Dampfnudeln und Kuchen sowie Flüssigem, Likören und Obstbränden etwa. Für Kinder gibt es ein eigenes Angebot. Laut Veranstalter ist der Markt auch für Menschen mit Rollstuhl geeignet.

Eine Bimmelbahn pendelt zwischen Ortskern und Festplatz. Archivfoto: Hofstädter

Gleichzeitig findet an dem Tag ein verkaufsoffener Sonntag in Bellheim statt, den der Gewerbeverband veranstaltet. Ein Bimmelbähnchen pendelt zwischen Ortskern und Festplatz und ermöglicht so den Transfer.

Manches muss raus. Beim Hofflohmarkt gibt es Bares für Rares. Archivfoto: Iversen

Darüber hinaus findet an dem Sonntag, 11 bis 16 Uhr, in Höfen und Einfahrten die vierte Auflage des Hofflohmarkts statt. Dazu kann man sich noch bis Samstag, 27. April, im Internet unter https://www.hofflohmarkt-bellheim.de/ anmelden. Hier finden sich auch noch weitere Informationen. rhp