[Aktualisierung: 11:25 Uhr] Zu Behinderungen kommt es derzeit immer noch auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen Germersheim und nahe der Abfahrt zur B272. Der Verkehrsfluss ist weiter wegen der Bergung eines Lkws beeinträchtigt. Aktuell wird die Sperrung der rechten Fahrspur durch die Straßenmeisterei gewährleistet. Die Sperrung kann noch mehrere Stunden andauern, da die Bergungsarbeiten laut Polizei sehr zeitaufwendig sind.

Zum Verkehrsunfallhergang ist der Polizei zufolge bislang nur bekannt, dass der Lkw am Freitagmorgen durch einen grauen Pkw beim Wiedereinordnen nach einem Überholvorgang geschnitten wurde. Der Lkw-Fahrer habe nur noch nach rechts ausweichen können und fuhr hierbei in den Straßengraben. Die Polizei Germersheim ermittelt daher wegen Verkehrsunfallflucht. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei dringend Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten grauen Pkw sowie zum Verkehrsunfallhergang machen können. Zeugen sollen sich unter 07274-9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung setzen. zu melden.