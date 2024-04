Die Nachfrage von Bürgern nach Kompost aus der Vergärungsanlage Westheim ist groß. Deshalb kann an den drei Wertstoffhöfen im Landkreis und an der Grünannahmestelle Westheim wieder Pflanzerde aus Kompost gekauft werden. Das teilt das Amt für Abfallwirtschaft nun mit. Verpackt kann die Erde zum Preis von sechs Euro je 50 Liter-Sack erworben werden. Die Abgabe erfolgt in haushaltsüblichen Mengen, so dass an jeden Kunden bis zu fünf Säcke abgegeben werden können. Lose Gartenerde wird aus Platzgründen für Privatpersonen nur am Wertstoffhof Berg und an der Grünannahmestelle Westheim angeboten. Der Abgabepreis für die lose Pflanzerde beträgt sechs Euro pro 100 Liter beziehungsweise 60 Euro pro cbm (1000 Liter). Eine Schaufel zum Verladen und ein Transportgefäß oder ein Anhänger muss selbst mitgebracht werden. Der Erwerb der Komposterde ist zu den regulären Öffnungszeiten der drei Wertstoffhöfe Bellheim, Rülzheim und Berg sowie der Grünannahmestelle Westheim, jeweils Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 12.45 bis 16.15 Uhr sowie Samstag von 8 bis 12.45 Uhr möglich. Weitere Infos unter www.kreis-germersheim.de/abfallwirtschaft .