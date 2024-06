Übergriff beim Sonntagsausflug: Gegen 15 Uhr überholte am Sonntag ein Rad fahrendes Ehepaar einen anderen Radfahrer in der Ortsmitte von Rheinzabern. Dabei wurde es verbal von dem Überholten angepöbelt.

Kurze Zeit später auf dem Radweg an der L540 zwischen Rheinzabern und Rülzheim wollten die beiden zu Fuß mit ihrem Rädern auf den Radweg übersetzen. Der zuvor überholte Mann holte die beiden wieder ein und schlug unvermittelt mehrfach auf den Ehemann ein.

Der Täter flüchtete im Anschluss in den Wald in Richtung Rülzheim und konnte im Zuge der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der leicht verletzte Ehemann wurde vor Ort medizinisch versorgt und konnte seine Fahrt fortsetzen. Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.