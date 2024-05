Übergriff auf einen Teenager: Gegen 17.30 Uhr wurde am Montag eine 13-Jährige im Bellheimer Wald in der Nähe des Forsthauses von einem Unbekannten gepackt und nach hinten gezogen. Das Mädchen rief nach ihren in der Nähe befindlichen Freunden, diese antworteten. Daraufhin habe der Mann von ihr abgelassen und sei in Richtung Abenteuerspielplatz geflüchtet, schilderte die junge Frau. Gesprochen habe der Mann nicht, auch sei sie nicht unsittlich angefasst worden. Der Sachverhalt sei erst fünf Stunden später der Polizei gemeldet worden, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Alter unbekannt, zirka 1,80 Meter groß, dunkle mittellange Haare, dünne Körperstatur. Er trug einen grauen Kapuzenpullover und schwarze Schuhe. Im Gesicht hatte der Mann an der linken Wange eine auffällige Tätowierung.

Aufgrund der auffälligen Tätowierung bittet die Polizei die Bürger um Mithilfe. Hinweise werden bei der Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Ängste ernstgenommen werden. Die Bürger werden gebeten, jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei der Polizeidienststelle oder über Notruf zu melden, da nur so Ermittlungen aufgenommen werden könnten.