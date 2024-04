Die Freien Wähler wollen als dritte Fraktion in den Ortsbeirat Maximiliansau und stellen mit Tim Walter (32 Jahre) einen weiteren Kandidaten für das Amt des Ortsvorstehers. Nach dem Erfolg bei der Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt Wörth, bei der Steffen Weiß in der Stichwahl auch in Maximiliansau starke Zustimmung erfahren hatte, geht es der FWG darum, nun auch die Politik im Ortsbezirk mitzugestalten. Mit Tim Walter gibt es einen im Ort gut vernetzten und bekannten Kandidaten für die Nachfolge von Jochen Schaaf (SPD) als Ortsvorsteher. Die Ortsbeiratsliste wird ebenfalls angeführt von Tim Walter, dahinter folgen Kornel Kulaga, Lisa Sieghold , Svenja Schneider und Xaver Reichling. Alle Nominierungen erfolgten einstimmig.