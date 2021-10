Zwei sehr teure Anrufe tätigte am Donnerstag ein 50-jähriger Lastwagenfahrer in Bellheim. Innerhalb einer Stunde wurde er in der Hauptstraße gleich zwei Mal mit dem Handy am Ohr erwischt. Als Grund für sein Verhalten gab er an, geschäftlich sehr oft telefonieren zu müssen und dafür nicht jedes Mal anhalten zu können. „In einem ausführlichen verkehrserzieherischen Gespräch wurde er sensibilisiert“, heißt es im Polizeibericht. Auf den Mann kommen nun mindestens 200 Euro Bußgeld und zwei Punkte zu.