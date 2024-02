Um einen Randalierer zu stoppen, haben Polizeibeamte in Kandel einen sogenannten Taser eingesetzt. Am Mittwochnachmittag hatte ein Anrufer die Polizei darüber informiert, dass in der Röntgenstraße ein Mann mit Haushaltsschere hantiere und Passanten anpöbele. Vor Ort trafen die Beamten einen polizeibekannten 47-Jährigen an. Da er laut Polizei den Anweisungen nicht Folge leistete und sich weiter bedrohlich zeigte, wurde das Distanzelektroimpulsgerät (Taser) eingesetzt. Der alkoholisierte Mann wurde im Anschluss gefesselt und zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend folgte die Fahrt in eine psychiatrische Fachklinik. Die betroffenen Passanten und die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt.