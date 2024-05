Bei einer alternden Bevölkerung sind Plätze für eine Tagespflege und für betreutes Wohnen stark nachgefragt. Es besteht Nachholbedarf.

20 Plätze für die Tagespflege der Sozialstation Rülzheim – genutzt von 65 Menschen. Es gibt eine Warteliste. 27 Wohnungen für das betreute Wohnen der Baubetreuung Friederking – es gibt eine Warteliste von 40 Interessierten. Deutlicher kann man nicht aufzeigen, dass es sowohl an Plätzen für eine Tagesbetreuung fehlt als auch an Plätzen für betreutes Wohnen. Mit der Sozialstation Rülzheim-Bellheim-Jockgrim wurde ein guter Ersatz für die abgesprungene AWO gefunden. Vor allem auch, weil die Sozialstation auf Bewährtes zurückgreifen kann. Mit der Präsenzkraft, dem Ansprechpartner für die Senioren, die in das betreute Wohnen einziehen, betritt die Sozialstation Neuland. Durch die Nähe zum Ärztehaus und der Apotheke sind Gäste und Bewohner gut versorgt. Es müssen viel mehr dieser Projekte entstehen. Benötigt werden sie schon seit Jahren.