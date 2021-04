Ein Großaufgebot an Polizei und Rettungsdienst, der Hubschrauber war am Montagmittag laut einem Augenzeugen auch vor Ort, sorgte in Lustadt in der Speyerer Straße vor einem Firmengelände für Aufsehen. Die Polizei teilte am Mittwoch auf Anfrage mit, dass es zu einem tödlichen Arbeitsunfall in einem Forstbetrieb gekommen ist. Nähere Angaben zu dem Vorfall wurden nicht gemacht. Die Kriminalpolizei ermittelt.