Mit einer Zustimmung von 70,6 Prozent wurde Susanne Grabau (FWG) als Ortsbürgermeisterin bestätigt. Das waren 628 der 889 gültigen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,5 Prozent. „Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden“, sagte Susanne Grabau. Man wisse ja nie, wie viele Nein-Stimmen es gebe. Bei der Kommunalwahl 2019 setzte sich Grabau in einer Stichwahl gegen Uwe Wagner (SPD) durch, der damals zirka 45,2 Prozent der Stimmen erhielt und unterlag. Diesmal gab es keinen Gegenkandidaten.

