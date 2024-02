Als Standort für die Aufstellung von Wohncontainern für Flüchtlinge bietet die Ortsgemeinde Neupotz der Verbandsgemeinde Jockgrim eine freie Fläche bei der alten Kläranlage an der Hauptstraße – Ortsausgang nach Leimersheim – an.

Das wurde in der nichtöffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates am Mittwochabend beschlossen, wie Ortsbürgermeister Roland Bellaire (CDU) auf Anfrage mitteilt. Die Fläche könne von der Verbandsgemeinde Jockgrim genutzt werden. Außer Neupotz haben auch die drei anderen Ortsgemeinden (Jockgrim, Rheinzabern, Hatzenbühl) jetzt Flächen für solche Wohncontainer angeboten. In diesen können Flüchtlinge, Obdachlose oder Empfänger von Sozialleistungen untergebracht werden. Verfügbare Mietwohnungen würden immer knapper, heißt es in der Begründung für diesen (umstrittenen) Beschluss des Verbandsgemeinderates.

Auf das Gelände der früheren Kläranlage (unmittelbar neben der Feuerwehr gelegen) gestellt werden acht Container, in denen vorübergehend („längstens zwei Jahre“) die Freiwillige Feuerwehr Neupotz untergebracht wird, während das Feuerwehrgerätehaus erweitert und saniert wird. Errichtet wird ferner eine Zelthalle für die Unterbringung der Einsatzfahrzeuge. Wichtig sei, die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr auch während dieser Umbauphase zu gewährleisten. Nach Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses an der Hauptstraße werden Container und Zelthalle wieder zurückgebaut, heißt es in der Vorlage für den einstimmig im öffentlichen Teil der Sitzung gefassten Beschluss des Ortsgemeinderates.