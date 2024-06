Hagenbach ist fest in der Hand der CDU. Nicht nur, dass sich Amtsinhaber Christian Hutter bei der Wahl des Stadtbürgermeisters mit 66,7 Prozent der Stimmen klar gegen SPD-Herausforderin Leah Zoller durchsetzte, nein, die Christdemokraten holten bei der Stadtratswahl die absolute Mehrheit.

Stolze 52,5 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen auf die CDU. Damit eroberten sie 12 der 22 Sitze im Hagenbacher Stadtrat. Bisher verfügten die Christdemokraten über 9 Sitze. Das macht das Regieren für Hutter sicher einfacher. Dabei betonte das Stadtoberhaupt bereits am Sonntagabend – kurz nachdem seine Wiederwahl feststand –, dass er auch in Zukunft auf parteiübergreifende Zusammenarbeit setzt. „Wir hatten bisher ein sehr gutes Miteinander im Rat. Ich gehe davon aus, dass das auch in Zukunft so sein wird. Sicherlich gibt es unterschiedliche Meinungen, aber im Prinzip ticken wir doch alle relativ gleich“, sagte Hutter.

Hutter erhielt als CDU-Spitzenkandidat auch mit Abstand die meisten Personenstimmen: 3104. Es folgen der bisherige Beigeordnete Tobias Zimmermann mit 2820 und Volker Scherrer mit 1633 Stimmen, beide gehören auch der CDU an.

Die drei weiteren im Stadtrat vertretenen Parteien, SPD, FDP und FWG, verlieren jeweils einen Sitz. Die SPD verliert knappt 4 Prozentpunkte und kommt bei 27,5 Prozent der Stimmen auf 6 Sitze. FDP und FWG verlieren ebenfalls und sind künftig nur noch jeweils mit einem Duo im Stadtrat vertreten. Bisher hatte sie jeweils 3 Sitze. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,7 Prozent.

Der Stadtrat

CDU: Christian Hutter, Tobias Zimmermann, Volker Scherrer, Hans Vesper, Andreas Spahr, Michael Hutter, Ute Lins Christina Nau, Florian Linder, Florian Schaaf, Patrick Scherrer, Axel Scherrer; SPD: Leah Zoller, Udo Häfele, Erich Ulm, Stefanie Haaks, Peter Dieterich, Martin Gröschel; FDP: Christian Völker, Thorsten Miltz; FWG: David Betsch, Herbert Kölbl