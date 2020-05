Die Digitalisierung hält auch im Germersheimer Stadthaus Einzug – allerdings geht es dem fraktionslosen Stadtratsmitglied Gerald Seibel zu langsam. Nachdem die Verwaltung das Ratsinformationssystem Allris eingeführt habe, solle sie es jetzt auch für die Öffentlichkeit freischalten. Das entspreche dem Transparenzgesetz fordert Seibel. In Allris sind alle Unterlagen für öffentliche Sitzungen von Stadtrat und Ausschüssen gesammelt. So haben Kommunalpolitiker (und Bürger) übers Internet jederzeit Zugriff auf Termine und Informationen. Diesen Zugriff will Seibel auch für die Bürger sicherstellen – und rennt bei Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) offene Türen ein. Auf Anfrage der RHEINPFALZ sagte Schaile, dass Allris selbstverständlich für die Öffentlichkeit freigeschaltet werde – wenn es denn funktioniert. Zuletzt habe es allerdings einige Fehlinformationen über das Allris-System gegeben, so dass „nachjustiert werden muss“. Bis zur Freischaltung würden wie bisher alle Unterlagen auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht. So auch der Termin für die (wahrscheinlich) nächste Bauausschusssitzung am Mittwoch, 13. Mai, 18 Uhr, Bürgersaal, und die Stadtratssitzung am Donnerstag, 18. Juni, 18 Uhr, in der Tullahalle in Sondernheim.