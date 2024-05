Zehn Erste-Hilfe-Rucksäcke konnten beim Frühlingsfest der SPD an neun Ersthelferinnen und Ersthelfer aus Freckenfeld und Minfeld überreicht werden. Ein Exemplar bekam Freckenfelds Wehrführer Sven Möller zur Verfügung gestellt. „Gerade in jüngster Zeit kam es leider in unserem Dorf zu mehreren akuten Notfällen. Dies hat uns vor Augen geführt, wie wichtig eine medizinische Erstversorgung vor Eintreffen des Rettungswagens und der Mediziner ist“, sagte Bürgermeisterkandidat Marc Ulm. Ermöglicht wurde die Spende durch eine von Tanja Renz ins Leben gerufene Sammelaktion, deren Erlös 2.650 Euro betrug. Ein Rucksack kostete knapp 200 Euro. Der Restbetrag wird für die Ausrüstung weiterer Helfender oder zum Auffüllen der Rucksäcke verwendet. In den örtlichen Geschäften standen Sammelbüchsen, eine Frau aus Bad Bergzabern stellte 600 Euro zur Verfügung. Ersthelfer Michael Gröbert führte viele Gespräche und Telefonate mit Ämtern und Rettungsdiensten, um den Kauf der Materialien an die gesetzlichen Vorgaben anzupassen. Ortsbürgermeister Martin Thürwächter schloss sich dem Dank an.