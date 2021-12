Wie andere Organisationen in der Südpfalz hat auch der FC Lustadt eine Hilfsaktion für Flutopfer an der Ahr gestartet. So kamen 2000 Euro zusammen, die je zur Hälfte an die Vereine SV Walporzheim und SV Rhein-Ahr-Simzig weitergeleitet wurden. Damit soll die Arbeit der von den Überschwemmungen stark betroffenen Jugendabteilungen unterstützt werden. Laut Initiator Manfred Schlick, Spielleiter des Fußball-Bezirksligisten, hatten alle Abteilungen des FCL mitgemacht, um Spenden für die Flutopfer zu sammeln. Auch bei Heimspielen des Rangdritten wurden Zuschauer um finanzielle Unterstützung gebeten. Am Schluss stockte der Verein die Summe auf 2000 Euro auf. Die Vereine an der Ahr hätten sich überaus glücklich und dankbar für das Engagement der Lustadter gezeigt, so Schlick.