Im Zeitraum vom 15. bis Sonntag, 21. April, findet die europaweite Kontrollwoche „Geschwindigkeit“ statt, inklusive eines „Speedmarathons“ am Freitag 19. April. Auch die Polizeiinspektion Germersheim beteiligt sich an der Kontrollaktion. Ziel dieser Aktion ist es, Geschwindigkeitsüberschreitungen im Straßenverkehr zu bekämpfen und zu verhindern, so die Polizei. Besonders beim sogenannten „Speedmarathon“ ist geplant, deutlich mehr Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen. Bereits am Montag und Dienstag fanden mehrere Geschwindigkeitskontrollen statt. Die Ergebnisse:

– Knittelsheim, Hauptstraße: 2 Fahrer zu schnell;

– Bellheim, Postgrabenstraße: 10 Fahrer zu schnell;

– Germersheim, Am Alten Hafen: 8 Fahrer zu schnell;

– Germersheim, August-Keiler-Straße: 6 Fahrer zu schnell.