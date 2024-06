In Rheinzabern konnte die CDU ihr Polster als stärkste Fraktion im Gemeinderat ausbauen: Sie erreichte 45,6 Prozent und hat damit einen Sitz mehr als bisher.

Die Christdemokraten legten gegenüber der Wahl 2019 um 5,2 Prozentpunkte zu und liegen mit zehn Mandaten deutlich vor den anderen Parteien: SPD, FDP und Grüne werden jeweils vier Sitze im Ortsgemeinderat stellen. Verlierer ist die SPD: Kam sie 2019 noch auf 26,4 Prozent der Wählerstimmen, waren es diesmal nur 20,3 (minus 6,1 Prozent). Sie büßt zwei Sitze ein. Auch die Grünen lassen Federn und landen bei 18,0 Prozent – müssen allerdings kein Mandat abgeben. Einen Stimmengewinn von 3,8 Prozentpunkten kann die FDP in der Ortsgemeinde verzeichnen: Sie erreicht 16,1 Prozent der Wählerstimmen und hat in der nächsten Legislaturperiode mit einem Sitz mehr als bisher. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,8 Prozent. Neue Ortsbürgermeisterin wird Sabrina Welker, die für die SPD in den Verbandsgemeinderat gewählt wurde, aber in der Ortsgemeinde als unabhängige Kandidatin antrat.

Der Rat

Sebastian Thomas, Lukas Röther, Reiner Marz, Ursula Raschka, Michael Scherrer, Petra Wolff, Moritz Raschka, Franz Heintz, Nicole Fichtenkamm, Franz Seeber

SPD: Willi Hellmann, Stefan welsch, Swen Hartmann, Peter Ullmer

Grüne: Arno Fried, Roland Milz, Oliver Spaniol, Frank Lammerts

FDP: Alexandra Hirsch, Richard Ohmer, Maximilian Decker, Susanne Ohmer