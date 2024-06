Die unabhängige Kandidatin Sabrina Welker wurde zur neuen Ortsbürgermeisterin von Rheinzabern gewählt. Sie trat als einzige Bewerberin bei der Wahl an und bekam 66,7 Prozent Ja-Stimmen und 33,3 Prozent-Nein-Stimmen. „Ich muss jetzt alles erst einmal über Nacht sacken lassen, den Wahlkampf und das Wahlergebnis verarbeiten“, sagt die 39-Jährige gestern Abend. Nachdem die Wahllokale geschlossen waren, verfolgte sie die Arbeit der Wahlhelfer nach und nach in allen Wahllokalen. Als nach den ersten Ergebnissen zu sehen war, dass sie es wohl geschafft hat, stellte sich bei ihr sofort die Frage „Was muss ich jetzt und in den nächsten Tagen erledigen?“ Dazu gehörte schon am späten Abend, dass sie allen ihren Wahlkampf-Helfern danken möchte und besonders den Wählern, die ihr ihr Vertrauen durch ihre Stimme gegeben hätten. „Und ich freue mich auf meine zukünftigen Aufgaben“, so ihre ersten Gedanken bei einer Feier in kleiner Runde. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,4 Prozent.