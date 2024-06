Eine Schwimmbadbesucherin bemerkte am Freitag, dass eine Toilette auffällig lange besetzt war und sie sah männliche Schuhe unter der Kabinentür. Die Zeugin informierte den Bademeister und ging mit ihm in die Damentoilette. Dort begab sie sich in die benachbarte Kabine und schloss ab. Kurz darauf schaute tatsächlich eine männliche Person über die Kabinenwand. Der Bademeister nahm den Voyeur mit in sein Büro und informierte die Polizei. Es ist wahrscheinlich, dass der Spanner zwischen 17 und 18 Uhr weitere Frauen beobachtet hatte. Die Polizei bittet Schwimmbadbesucherinnen, die in dieser Zeit die Toilette aufsuchten, sich bei der Polizei Wörth unter 07271-92210 zu melden.