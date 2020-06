Bei ihrem Spaziergang wurde eine 64-Jährige auf einem Feld nördlich von Freckenfeld (Landkreis Germersheim) von einem Unbekannten überfallen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde die Frau am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr von einem Unbekannten angesprochen, der sich nach dem Weg in einen Nachbarort erkundigte. Hierbei wurde sie plötzlich von dem Mann gepackt und in ein Feld gezerrt, wo er sexuelle Handlungen an der Frau vornahm. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, blonde Haare, 3-Tage-Bart, zirka 1,75 bis 1,80 Meter groß, muskulös, deutschsprachig. zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Basecap und war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06341/287-0 oder per E-Mail kilandau@polizei.rlp.de.