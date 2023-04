Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Wie kann es sein, dass eine Schule in nur einem Jahr ihre Restmüllmenge um 44 Prozent verringert? Diese Frage beschäftige nicht nur Dennis Nitsche (SPD) am Montag im Kreisausschuss, wie etliche erstaunte Gesichter belegten. Dabei ist die Antwort ganz einfach: Sie hat die vorhandenen Möglichkeiten der Abfalltrennung konsequenter ausgenutzt als in den Vorjahren, so die Antwort der Kreisverwaltung.

Landrat Fritz Brechtel (CDU) hat die erfolgreichen Schulen im Fifty-Fifty-Wettbewerb vorgestellt und dabei landete die Förderschule Rülzheim bei der Restmüll-Einsparung auf dem vordersten