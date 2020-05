Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro verursachte der Fahrer eines Sattelschleppers auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarktes in der Mainzer Straße in Germersheim am Mittwochnachmittag. Beim Rangieren stieß der Sattelschlepper gegen einen ordnungsgemäß geparkten blauen Audi und beschädigte diesen stark im Frontbereich. Der Verantwortliche verließ zwar kurz das Führerhaus seines Fahrzeuges, fuhr aber letztendlich weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter 07274 958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.