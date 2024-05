Michele Peddoni ist in der Stadt und Region bekannt. Nicht nur durch seine Teilnahme bei der Sendung „Mein Lokal - Dein Lokal“. Bald eröffnet der Sarde ein neues Restaurant – das „Il Gambero di Michele“. Für sein jetziges Restaurant gibt es eine Idee.

Michele Peddoni ist inzwischen ein Germersheimer durch und durch. Er kennt jeden und weiß vieles. Was viele vielleicht aber nicht wissen ist, dass der gebürtige Sarde aus Terralba demnächst sein siebtes Ristorante in Germersheim eröffnet. „Das ’Il Gambero di Michele’ wird mein letztes sein“, sagt der noch 59-Jährige. Irgendwann müsse ja auch mal Schluss sein. Schluss sein soll „aber erst in einigen Jahren“, fügt er schnell hinzu. Am 1. Juni wird Michele Peddoni das Ristorante seiner Vorgänger Roberto und Stefano Pilia nach „einigen kleineren Renovierungsarbeiten“ wiedereröffnen. Denn das „Il Gambero“ in der Klosterstraße hat seit Mai geschlossen.

Mehr Tische für die Gäste

Als Grund für seinen Umzug mit seinem gesamten Team nennt Michele Peddoni die Platzverhältnisse. Das „Il Gambero di Michele“ wird mehr Tische haben, „dann muss ich weniger oder keine Leute mehr wegschicken“, sagt der Wahl-Germersheimer. Das sei leider am Abend immer wieder mal der Fall. Und im Sommer biete die Terrasse über der Queich ein schönes Ambiente. Zusätzlich will der gebürtige Sarde seinen Gästen aus Germersheim und der Region seine Heimat Sardinien näher bringen. In einem Raum „werde ich Weine und Produkte aus Sardinien anbieten“, sagt Michele Peddoni. Es werde eine reguläre Speisekarte geben und „immer wieder wechselnde Gerichte zusätzlich“, so der langjährige Gastronom.

Erfolgreicher Gastronom

Peddoni, der im Juli 60 Jahre alt wird, ist seit 1988 in der Stadt. Zuerst „im Gabiano in Sondernheim“, dann war er Gastgeber „im Nelson Pub und im Mistral“, zählt er auf. Seine Frau Pina folgte ihm 1994 nach Germersheim. Über viele Jahre führten sie zusammen mit ihrer Schwester Daniela und deren Mann Massimo die „Trattoria di Michele“ in der Fischerstraße. Gleichzeitig war Michele für gut ein Jahr Wirt des Restaurants des Motoryachtclubs im Hafen. Dann folgte sein jetziges Domizil in der Jakobstraße, das „Dal Pozzo di Michele“ und am 1. Juni das „Il Gambero di Michele“. Der Name des Restaurants soll erhalten bleiben, aber es soll auch deutlich werden, „wer der Besitzer ist“, sagt Michele Peddoni, der über die Region hinaus bekannt geworden ist, durch die Teilnahme bei „Mein Lokal - dein Lokal“. Die Pilias und Peddonis kennen sich seit Jahren, sind sehr gute Bekannte, betreiben beide doch viele Jahre Restaurants in der Stadt. Und so wird schließlich aus „seinem Lokal - mein Lokal“.

Vielleicht gibt’s eine Weinbar

Und was geschieht mit dem „Dal Pozzo di Michele“? Noch ist das „nicht ganz entschieden“, lässt sich der Sarde nicht wirklich in die Karten schauen. Doch sehr wahrscheinlich wird aus dem Ristorante „eine Weinbar mit pfälzischen und sardischen Weinen“. Zum Essen soll es dann Kleinigkeiten geben wie Wurst- und Käseplatten oder Pizzabrot. Die Eröffnung soll einige Zeit nach dem Umzug erfolgen, wenn das neue Ristorante im Keller der ehemaligen Brennerei Berkel eröffnet ist.