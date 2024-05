Dass rund 240 Rekrutinnen und Rekruten des Germersheimer Luftwaffenausbildungsbataillons und des ABC-Abwehrbataillons 750 Baden aus Bruchsal am Donnerstag, 23. Mai, in der Festungsstadt ihr feierliches Gelöbnis abgelegt haben, ist laut Bundestagsabgeordnetem Thomas Gebhart (CDU) kein Zufall. Denn an diesem Tag ist vor 75 Jahren das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland erlassen worden. Damit hätten dessen Väter und Mütter Lehren aus der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten gezogen und ein klares Ziel formuliert: Nie wieder eine Diktatur auf deutschem Boden. Doch die Demokratie sei keine Selbstverständlichkeit – auch in Deutschland nicht. „Es braucht Menschen, die die Demokratie leben und sie verteidigen.“ Dass die Bundeswehr-Soldaten Deutschland und das Grundgesetz schützen und verteidigen wollen, ist laut Gebhart „eine hehre Aufgabe“ und verdient großen Respekt.

Der Bataillonskommandeur des Luftwaffenausbildungsbataillons, Oberstleutnant Christoph Kück, sagte am Donnerstagnachmittag im Stadtpark Fronte Lamotte vor mehreren Hundert Menschen, dass das Grundgesetz Deutschland 75 Jahre Leben in Frieden, Freiheit und Demokratie beschert hat. Gleichwohl wagten die Rekruten einen mutigen Schritt in bewegten Zeiten. Damit verwies er unter anderem auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.