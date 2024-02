Um für gesundheitliche Notfälle gut gerüstet zu sein, schafft die Gemeinde Zeiskam drei Defibrillatoren zum Gesamtpreis von 6000 Euro an. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Die Geräte sollen in der Fuchsbachhalle, im Sportzentrum und am Feuerwehrgerätehaus installiert werden.