Die Gemeinde lädt am kommenden Wochenende, 31. Mai bis 2. Juni, zum Parkfest ein. Die Eröffnung am Freitag um 18 Uhr wird von der Deutschrock-Band „MIG“ aus Speyer musikalisch begleitet.

Am Samstag um 18 Ihr findet die offizielle Eröffnung mit Freibierfass und einer Ansprache von Ortsbürgermeister Jochen Ricklefs statt. Am Abend bringt die Coverband „Smoking Axe“ mit Sängerin Mareike aus Freisbach Rock-Klassiker aus verschiedenen Jahrzehnten auf die Bühne.

Beim Familientag am Sonntag geht es um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Parkfestwiese los. Am Nachmittag unterhalten die Nachwuchsmusiker der Schulband „Undercover“ von der Richard-von-Weizsäcker-Realschule Germersheim. Am Abend sorgt die Band „Posa“ mit Flo Riesbeck aus Freisbach für gute Stimmung. Für die kleinen Besucher gibt es eine Hüpfburg und weitere Aktionen. Das Karussell von Fredi Weiß rundet das Kinderprogramm ab. Kulinarisch wird an allen Tagen einiges geboten und auch ein Cocktailstand ist geöffnet.