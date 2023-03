Die Junge Union (JU) Germersheim-Sondernheim bietet wieder gefärbte Ostereier zum Verkauf an. Dieses Mal in Kooperation mit der CDU-Stadtverband. Der Erlös wird an den AFAD e.V gespendet, welche die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien unterstützt. Verkaufsstände sind am Dienstag, 4. April, 8 bis 13 Uhr, gegenüber der Stadtverwaltung in der Nähe des Nardini-Platzes und am Samstag, 8. April, von 10.30 bis 13 Uhr, vor der VR-Bank in Sondernheim. Ab einer Bestellung von mindestens 10 gefärbten Eiern liefert die JU dienstags und samstags in Germersheim, Sondernheim, Hördt, Lingenfeld, Bellheim und Rülzheim. Vorbestellungen sind bei Thorsten Rheude über E-Mail kontakt@thorsten-rheude.de möglich.