Durch das Seminar der Ehrenamt Initiative von Rheinlandpfalz „Ich bin dabei“ wurde in Westheim der Plan zu einer Werk- und Bastelgruppe geboren. Dabei sollen für Senioren das Werken mit Holz, der Meinungsaustausch, das gemütliche Beisammensein und der Erfolg an Anreiz sein. Es müssen keine Fachleute sein, sondern Senioren die Spaß am Werken beziehungsweise am Basteln haben. Es sind Senioren im VG- Bereich Lingenfeld dazu herzlich eingeladen.

Als erstes Bauvorhaben ist ein Insektenhotel geplant, wo bereits fast alle Materialien und alle Werkzeug vorhanden sind. Es soll alle zwei Wochen einen Nachmittag stattfinden, wobei der Tag noch offen ist.

Interessierte können sich beim Seniorenbeauftragten Heinz Rankel aus Westheim, Telefon 06344 8814, melden.