Gab es in den beiden vergangenen Jahren keine Sportwoche beim FC Bavaria, so mussten dieses Jahr am Wochenende die vorgesehenen Jugendturniere und AH-Spiele wegen zu hoher Temperaturen abgesagt werden. Der „Wörther Abend“ am Montag fand wie geplant statt. Beim traditionellen Elfmeterschießen der Vereine und Firmen um den Titel des Stadtmeisters siegte die A-Jugend des FC Bavaria im Endspiel gegen dessen Jugendbetreuer. Im „El Classico“ Neu-Wörth gegen Alt-Wörth waren die Altwörther mit 4:1 erfolgreich. Für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt und zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Bernhard Hopfinger, Bernd Krucker, Klaus Deininger, Werner Pfirrmann und Holger Kaschewski. Die goldene Ehrennadel für 40 Jahre erhielten Werner Lambert, Werner Doll, Hans-Peter Schloß, Aykut Dalgamga, Ralf Pfirrmann, Jürgen Pfirrmann und Oliver Doll. Mit der silbernen Ehrennadel (25 Jahre) wurden Maximilian Sitter, Ingo Schöffel, Joachim Paul, Tobias Babilon, Patrik Bösl und Filip Weisenburger geehrt.