Weil es in der Nacht auf Dienstag es zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke Netz AG kam, hatten Haushalte in Berg, Büchelberg, Kapsweyer, Scheibenhardt, Schweighofen und Steinfeld bis zu 55 Minuten lang keinen Strom. Wie die Pfalzwerke mitteilen, war ein einzelner Umspannpunkt in Büchelberg gar drei Stunden und 35 Minuten von der Netzstörung betroffen. Ein Baum war in eine Leitung gefallen und hatte dadurch einen Seilriss verursacht. Dadurch kam es zu der Unterversorgung, die das Netzteam Südpfalz der Pfalzwerke sowie die Mitarbeitenden der Netzleitstelle schnellstmöglich beheben konnten.