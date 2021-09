Bellheim. In nahezu allen Gemeinden der Pfarrei Hl. Hildegard von Bingen, Bellheim, wurden anlässlich des Festes „Maria Himmelfahrt“ nach den jeweiligen Gottesdiensten geweihte Würzwische gegen eine Spende angeboten.

Waren es in Knittelsheim, Ottersheim, Weingarten und Zeiskam die Frauen der kfd, so engagierten sich in der Pfarrgemeinde St. Nikolaus Bellheim einige Frauen rund um Edith Dörrzapf, die aus einer Vielzahl von Kräutern die Würzwische banden. Zuvor war jedoch das Sammeln der Kräuter in Feld und Flur angesagt. Den Frauen war dabei die Arbeit nicht zu viel, um diese langjährige Tradition fortzusetzen. Den Erlös in Höhe von 1.111,50 Euro, werden die Bellheimer Frauen für die Opfer der Flutkatastrophe spenden.