Kalorien vom Festtagsessen wegzappeln können sich die Teilnehmer beim „Xmas Rock 2.0“ in der Hördter Turnhalle. Die Weihnachtsparty mit drei Bands startet am Sonntag, 25. Dezember, ab 19 Uhr (Einlass ab 17 Uhr). Mit dabei sind die Party-Rocker von „The Bombshells“ mit alten und neuen Ohrwürmern der Rock- und Popkultur. Außerdem spielt die Hard- and-Heavy-Band „Brotherhood“ Covers von Metallica, Iron Maiden, Hammerfall und anderen Rockgrößen. Die Southern-Rock-Band „Crossing Louisiana“ textet eigenen Lieder und präsentiert einen Stilmix aus Rock, Blues, Soul, Country und Boogie. 2019 gab es die erste erfolgreiche Auflage des „Xmas Rock“ in Hördt. Wegen Corona pausierten die Veranstalter in den Folgejahren. Jetzt legen die Bistro 7-Wirtin Eva Mutic und ihr Mann Christian die Christmas-Party erneut auf. Bis Freitag, 23. Dezember, gibt es Karten im Vorverkauf (14 Euro), im Bistro 7 Hördt, im Friseursalon Gül Rülzheim und im Double Out Dart Store Rülzheim. Tickets an der Abendkasse kosten 18 Euro.