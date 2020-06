Über das verlängerte Fronleichnamswochenende waren Einbrecher und Diebe im Bereich der Verbandsgemeinde Kandel unterwegs. Zwischen Samstag und Montag gelangten Unbekannte auf das Gelände der Firma Frey in der Lauterburger Straße. Vom Gelände wurde ein Wohnwagen der Marke Fendt entwendet. Es handelt sich um einen Wohnwagen, der von einem Kunden abgestellt worden war. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Im gleichen Zeitraum sind Einbrecher ein Bistro in der Saarstraße angegangen. Bei der Tat löste eine Alarmanlage aus, so dass die Täter vom Tatort unverrichteter Dinge flüchteten.

In Freckenfeld waren die Einbrecher erfolgreich. Im selben Zeitraum verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Kirchstraße. Die Täter entwendeten einen Würfeltresor und konnten unbemerkt entkommen. Der Schaden wurde von einer Nachbarin mitgeteilt. Da sich die Wohnungsbesitzer in Urlaub befinden, ist die Schadenshöhe noch nicht ermittelt.

Hinweise zu allen Taten an die Polizei Wörth unter Telefon 07271-92210.